Endonezya'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.??
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Yalimo bölgesinin 71 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, yerin 10 kilometre altında oluştuğunu açıkladı.
Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.
Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
Endonezya'da 28 Eylül
2018'de Sulawesi Adası
'ndaki Palu
Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:22 Kaynak: AA
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