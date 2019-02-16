Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Jayapura'nın 47 kilometre kuzeybatısında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. ?

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Merkez, Güncel
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