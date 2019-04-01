Endonezya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem
44 dakika önce
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde, 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe
eyaletinde, 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sabang bölgesinin 224 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.?
Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.
Endonezya'da 28 Eylül
2018'de Sulawesi Adası
'ndaki Palu
Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:50 Kaynak: AA
Denizli ve Erzincan'da Deprem Meydana Geldi
Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar
Son Dakika! İmamoğlu 9'uncu Kez Kameralar Karşısına Çıkıp Kazandığını Söyledi
Son Dakika! AK Parti İl Başkanı: İstanbul'da Seçimi Kazandık, Hayırlı Olsun