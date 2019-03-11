Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem

47 dakika önce

Endonezya'da Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaletinde, 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'da Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaletinde, 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Singkil bölgesinin 47 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:02 Kaynak: AA

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