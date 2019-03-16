Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güney Halmahera bölgesinin 114 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Maluku, Güncel
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