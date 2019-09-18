Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:55 
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