Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:55
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