Endonezya'da 5,6 büyüklüğündeki deprem bazı binalarda hasara neden oldu - Son Dakika

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bazı binaların hasar gördüğü bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, dün akşam, merkez üssü eyalete bağlı Padang Lawas bölgesinin 24 kilometre kuzeybatısında yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki deprem eyaletin pek çok bölgesinde hissedildi.

Güney Tapanuli İdarecisi Syahrul Pasaribu, yaptığı açıklamada, depremde, birçok cami ve okul gibi kamu binalarının yanı sıra bazı evlerin zarar gördüğünü belirtti.

Pasaribu, deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.