Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
47 dakika önce
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe
eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Sabang kentinin 202 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 165 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.
"Pasifik Ateş Çemberi
" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık
2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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