Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

47 dakika önce

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Sabang kentinin 202 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 165 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Açe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 07:23:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]