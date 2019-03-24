Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası
'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
?Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesinin 54 kilometre güneybatısındaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
??Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.??
Endonezya'da 28 Eylül
2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu
Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:37 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! Kıyı İlçelerde Hissedildi
Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti