Endonezya'da 5 Büyüklüğünde Deprem
50 dakika önce
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası
'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
??Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Donggala bölgesinin 52 kilometre kuzeybatısındaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.?
Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.?
Endonezya'da 28 Eylül
2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu
Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:46 Kaynak: AA
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