Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

4 saat önce

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin güneyindeki Ternate bölgesinin 152 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

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İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı depremin ardından halk, artçı sarsıntılara karşı uyarıldı.

Ternate bölgesinde 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ternate, Maluku, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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