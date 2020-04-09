Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.??
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Sinabang bölgesinin 291 kilometre güneybatı açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.??
Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:22 Kaynak: AA
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