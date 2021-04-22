Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetleri sürüyor - Son Dakika

Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetleri devam ediyor.
Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali adasının 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu kaydetti.
Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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