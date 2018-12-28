Endonezya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin geçtiğimiz hafta yaşanan tsunami felaketinin ardından yaşanması, telaşa neden oldu.



Endonezya, tsunami felaketinin ardından bir depremle daha sarsıldı. Endonezyalı yetkililer, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak tespit ederken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu 5.8 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Yetkililer, merkez üssü Manokwari şehri yakınlarında 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.



Endonezya Meteoroloji Ajansınca yapılan açıklamada, depremin bir tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını kaydedildi. - PAPUA

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