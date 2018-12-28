Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin geçtiğimiz hafta yaşanan tsunami felaketinin ardından yaşanması telaşa neden oldu. Endonezya, tsunami felaketinin ardından bir depremle daha sarsıldı. Endonezyalı yetkililer, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak tespit ederken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu 5.8 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Yetkililer, merkez üssü Manokwari şehri yakınlarında 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Endonezya Meteoroloji Ajansınca yapılan açıklamada, depremin bir tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:21 Kaynak: İHA

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