Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Papua eyaletine bağlı Tambrauw bölgesinin 280 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.