Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Manokwari şehrinin 309 kilometre uzaklığında yerin 10 kilometre derinliğinde 6.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Endonezya, güçlü depremleriyle bilinen Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.
(İHA)
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP