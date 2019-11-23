Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Manokwari şehrinin 309 kilometre uzaklığında yerin 10 kilometre derinliğinde 6.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Endonezya, güçlü depremleriyle bilinen Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.

(İHA)

Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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