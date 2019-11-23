Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Manokwari şehrinin 309 kilometre uzaklığında yerin 10 kilometre derinliğinde 6.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Endonezya, güçlü depremleriyle bilinen Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. - JAKARTA
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti