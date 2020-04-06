Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. ?

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Halmahera bölgesindeki Jailolo kentinin 122 kilometre kuzeybatı açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.?

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