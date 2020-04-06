Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.??

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Halmahera bölgesindeki Jailolo kentinin 122 kilometre kuzeybatı açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.?

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. ?

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Maluku, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:38 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu         
13:10
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır         
13:05
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi         
12:51
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi         
12:41
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek         
12:14
Yere uzanıp poz veren Yasmin Erbil, takipçilerine karantina tavsiyesinde bulundu Yere uzanıp poz veren Yasmin Erbil, takipçilerine karantina tavsiyesinde bulundu         
12:07
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi         
12:04
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler         
12:03
Gökhan Özoğuz, kendisine Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben         
11:58
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi         
11:56
Uzmanlar, Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok         
11:51
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi         
11:40
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:32
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı         
11:09
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı         
11:05
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı         
11:04
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek         
10:58
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?         
10:54
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı         
10:52
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım         
10:50
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı         
10:39
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı         
10:37
Bahamalar'daki 1 aylık karantinasını bitiren ünlü model ülkesine döndü Bahamalar'daki 1 aylık karantinasını bitiren ünlü model ülkesine döndü         
10:37
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı         
10:36
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz         
10:35
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak         
10:32
Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor         
10:27
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı         
10:17
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı         
10:14
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 13:24:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]