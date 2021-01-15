Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 42 ölü - Son Dakika

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 42 ölü

15.01.2021 17:17
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 42 ölü, System.String[]

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansının (BNPB) yaptığı açıklamaya göre, Majene kentinde yerel saatle 01.28'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BNPB Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Majene kentinde 8, Mamuju bölgesinde 34 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Jati yaralı sayısının 673 olduğu deprem bölgesinde, aralarında kamu binalarının da olduğu 300'den fazla yapının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Jati ayrıca güvenli alanlara tahliye edilen 15 binden fazla depremzedeye gıda, hijyen malzemesi ve battaniye gibi yardım çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Bu arada Arama Kurtarma Ajansına bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de muhtemel artçı sarsıntılarda çökme riskine karşı halka yüksek binalardan uzak durmaları uyarısı yaptı.

Merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildi.

Endonezya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 42 ölü - Son Dakika


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