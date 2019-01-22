Endonezya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Adası'nın Batı Sumba bölgesinin 103 kilometre güneybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:06 Kaynak: AA
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