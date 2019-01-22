Endonezya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Adası'nın Batı Sumba bölgesinin 103 kilometre güneybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.



BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.



Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu

Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor

Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım

Alman İstihbaratının İki Numaralı İsmi Türk Kökenli Sinan Selen Oldu