Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:56 Kaynak: AA
Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Jayapura'nın 39 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 56 kilometre kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. ?
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
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