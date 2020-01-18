Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Jayapura'nın 39 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 56 kilometre kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. ?

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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