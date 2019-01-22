Endonezya'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem

– Endonezya'nın Sumba Adası'nın güneyinde yer alan Raba şehrinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

– Endonezya'nın Sumba Adası'nın güneyinde yer alan Raba şehrinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin arından tsunami alarmı vermezken; depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. - Endonezya

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