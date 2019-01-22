Endonezya'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
– Endonezya'nın Sumba Adası'nın güneyinde yer alan Raba şehrinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
– Endonezya'nın Sumba Adası'nın güneyinde yer alan Raba şehrinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin arından tsunami alarmı vermezken; depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. - Endonezya
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:36 Kaynak: DHA
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