Endonezya'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
– Endonezya'nın Sumba bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu.
– Endonezya'nın Sumba bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu. ABD
Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Endonezya'nın Kahale bölgesine 86 kilometre, Waingpau bölgesine de162.2 kilometre uzaklıkta olan depremin derinliği 27 kilometre olarak ölçüldü. (Harita) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:37 Kaynak: DHA
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