Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

– Endonezya'nın Sumba bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Endonezya'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
– Endonezya'nın Sumba bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Endonezya'nın Kahale bölgesine 86 kilometre, Waingpau bölgesine de162.2 kilometre uzaklıkta olan depremin derinliği 27 kilometre olarak ölçüldü. (Harita) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:37 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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