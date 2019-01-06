Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem
16 dakika önce
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Kuzey Maluku
bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, henüz tsunami alarmı verilmedi.
Avrupa- Akdeniz
Sismoloji Merkezi, merkez üssü Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinden 137 kilometre kuzeyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 40 kilometre altında gerçekleşen depremin Filipinler
'den de hissedildiği açıklandı. - JAKARTA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama
Son Dakika! Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
İçişleri Bakanlığı Uyardı! 250 TL Cezası Var
Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi