Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

16 dakika önce

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, henüz tsunami alarmı verilmedi.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinden 137 kilometre kuzeyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 40 kilometre altında gerçekleşen depremin Filipinler'den de hissedildiği açıklandı. - JAKARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Maluku, Güncel
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