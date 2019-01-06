Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Maluku Denizi'nde merkez üssü Tobelo'nun 151 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Maluku, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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