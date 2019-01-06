Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Maluku
Denizi'nde merkez üssü Tobelo'nun 151 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:26 Kaynak: AA
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