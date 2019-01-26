Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.?



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Aru Adalarının 112 kilometre kuzeybatısında olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.



Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.



Batı Sumba bölgesinde de çarşamba günü, 6,2 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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