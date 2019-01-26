Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

45 dakika önce

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.?

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Aru Adalarının 112 kilometre kuzeybatısında olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Batı Sumba bölgesinde de çarşamba günü, 6,2 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:52 Kaynak: AA

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