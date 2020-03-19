Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'nın Bali Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Bali Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adanın Güney Kuta bölgesinin 273 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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