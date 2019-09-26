Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Saumlaki bölgesinde de 22 Eylül 'de 6,4 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

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