Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

2 gün önce

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Agus Wibowo, deprem nedeniyle Ambon bölgesinde göçen evlerin altında kalan 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Ambon'da onlarca ev, kamu binaları ve bir köprünün hasar gördüğünü açıklayan yetkililer, bölge genelinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Depremin ardından şu ana kadar da 54 artçı sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Maluku, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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