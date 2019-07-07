Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
11 dakika önce
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinin batısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:02 Kaynak: İHA
Endonezya'nın Kuzey Maluku
bölgesinin batısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinin batısındaki Maluku Denizi'nde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin 6.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Yerel saatle 22.09'da gerçekleşen deprem, Manado ve Bitung şehirlerinden hissedildi. Depremin yerin 29 kilometre altında yaşandığı kaydedildi.
Yetkililer henüz bir tsunami uyarısında bulunmadı. - JAKARTA
ABD'nin California eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
ABD Başkanı Trump'tan ilginç "UFO" açıklaması: Her şey mümkün
İngiliz Büyükelçi'nin Trump hakkındaki yazışmaları sızdı
Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü