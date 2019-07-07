Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
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ENDONEZYA'nın kuzeydoğusunda denizde Richter ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:08 Kaynak: DHA
ENDONEZYA'nın kuzeydoğusunda denizde Richter ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından, Endonezya makamlarından tsunami uyarısı yapıldı.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Kota Ternate
bölgesinde denizde Richter ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz seviyesinin 25 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin hemen ardından ülkenin yetkili makamlarınca tsunami uyarısı yapıldı. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadı henüz netleşmedi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise ülke yerel saatine göre 22.08'de meydana gelen depremin merkez üssünü Gempabumi, büyüklüğünü 7, derinliğini de 36 kilometre olarak duyurdu.
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