Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

34 dakika önce

Endonezya'nın Papua eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Endonezya'nın Papua eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.??
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Mamberamo bölgesinin 48 kilometre güneydoğusundaki 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 15 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de depremin ardından tsunami alarmı vermedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Merkez, Güncel
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