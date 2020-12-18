Endonezya'da 6 FPI üyesinin öldürülmesi protesto edildi - Son Dakika

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenleyen bir grup Endonezya Hükümet'inden, İslam Savunucuları Cephesi (FPI) lideri Muhammed Rizieq Shihab'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Başkanlık Sarayı yakınında toplanan göstericiler, Endonezya Devlet Başkanı'ndan polis tarafından öldürülen 6 FPI üyesi için bağımsız bir araştırma ekibi oluşturmasını da talep ettiler.