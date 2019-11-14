Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Maluku, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:56 Kaynak: AA
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