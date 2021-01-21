Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
21.01.2021 16:22
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Deprem 154 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ölü ya da yaralı bilgisine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı yapılmadı.
-İHA-
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