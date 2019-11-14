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Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı
6 saat önce
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16
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