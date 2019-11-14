Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı
Son Dakika Dünya Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı - Son Dakika Dünya

Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı

6 saat önce

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı, System.String[]

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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Maluku, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 
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Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
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