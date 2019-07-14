Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

3 saat önce

Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku bölgesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku bölgesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde yer alan Halmahera adası açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. - JAKARTA
Amerika Birleşik Devletleri, Maluku, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
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