Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
3 saat önce
Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku bölgesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku
bölgesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde yer alan Halmahera adası açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
(İHA)
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