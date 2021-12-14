Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, dalgaların merkez üssünden 1000 kilometre uzağa kadar ulaşabileceğini duyurdu.

''DEPREM KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ''

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi. Muhari, "Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor." ifadesini kullandı.





ÜLKEDE SIK SIK DEPREMLER YAŞANIYOR

Endonezya, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan plakaların çarpıştığı yoğun bir sismik aktivite yayı olan Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremler ve volkanik patlamalara sahne oluyor.

2004 yılında meydana gelen 9.1 deprem ve sonrasında meydana gelen tsunami 170 bini Endonezya'da olmak üzere 220 bin kişinin hayatına mal olmuştu.

OCAK AYINDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında da 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.