Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem

37 dakika önce

Endonezya'nın Maluku eyaletinde, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Endonezya'nın Maluku eyaletinde, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.??
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki 7,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 231 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.?
BMKG, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı da henüz bilinmiyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı.
Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Maluku, Güncel
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