Endonezya'da 75. Bağımsızlık Günü kutlamaları - Son Dakika
Endonezya'da 75. Bağımsızlık Günü kutlamaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Endonezya Bayrağı ile denize giren vatandaşlar Vatandaşların bayrakla yüzmesi Undang Hendarno ile röportajCAKARTA - Endonezya'da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli törenlenle kutlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Endonezya Bayrağı ile denize giren vatandaşlar
Vatandaşların bayrakla yüzmesi
Undang Hendarno ile röportaj
CAKARTA - Endonezya'da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli törenlenle kutlandı.
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17.08.2020 18:37:11. #1.12#
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