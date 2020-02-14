Endonezya'da ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri - Son Dakika

Endonezya'da ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

6 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Endonezya'da ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri, System.String[]

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Başkentte cuma namazı çıkışı ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık grup, "Yüzyılın hırsızlığı", "Yüzyılın şakası" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Gösterinin organizatörlerinden Ahmed İsrafil Mardlatillah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin sözde barış planının reddedilmesini istiyoruz. Hükümeti, yetkilileri ve Endonezya halkını bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Mardlatillah, sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla gelecek 3 hafta cuma namazı sonrası elçilik önünde gösterilerini sürdüreceklerini ifade etti.

Göstericilerden 30 yaşındaki Ricky Abdurrahman Hafız da sözde barış planını kabul etmediklerini göstermek amacıyla burada toplandıklarını belirterek, söz konusu anlaşmanın Filistin ve Filistin halkının yararına olmadığını vurguladı.

Trump'ın sözde barış planı?

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.?

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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