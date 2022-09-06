Endonezya'da akaryakıt fiyatlarının yüzde 30 civarında artırılması sonrası ülke çapında başlayan gösteriler devam ediyor.
Parlamento binası önünde toplanan işçi sendikası üyesi gruplar, sloganlar atarak fiyat artışını protesto etti.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Endonezya'da 'akaryakıt' prorestosu devam ediyor - Son Dakika
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