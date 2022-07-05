Endonezya'da Alabora Olan Teknedeki 15 Balıkçı Kayboldu - Son Dakika
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Endonezya'da Alabora Olan Teknedeki 15 Balıkçı Kayboldu

05.07.2022 12:00
Endonezya'da Alabora Olan Teknedeki 15 Balıkçı Kayboldu

CAKARTA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Endonezyalı yetkililerin Salı günü verdiği bilgiye göre, Arafura Denizi'nde teknelerinin batması sonucu kaybolan 15 balıkçıya yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAKARTA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Endonezyalı yetkililerin Salı günü verdiği bilgiye göre, Arafura Denizi'nde teknelerinin batması sonucu kaybolan 15 balıkçıya yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Endonezya'nın Papua eyaletine bağlı Merauke bölgesi arama ve kurtarma ofisi sözcüsü Darmawan Widi, KM Setia Makmur 06 adlı teknenin Cumartesi günü kötü hava koşullarında denizde seyir halindeyken dev dalgalara yenik düştüğünü söyledi. Widi, ofisin olayı öğrenir öğrenmez bir arama ve kurtarma operasyonu başlattığını ve bölgeye yakın bazı balıkçı teknelerinden de operasyona yardımcı olmalarını istediklerini bildirdi. Widi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada teknede 25 kişinin bulunduğunu belirterek, "10 kişi güvenli şekilde kurtarıldı ancak 15 kişi halen kayıp" dedi. Arama çalışmalarının hava yoluyla da sürdürüldüğünü, Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın da çalışmalara katıldığını söyleyen sözcü, "Bugün donanmaya ait bir savaş gemisi de olay yerine gönderilecek" dedi. Sözcü Widi, balıkçı teknesinin Maluku eyaletinin Kepulauan Aru (Aru adaları) bölgesinin merkezi Dobo'daki limandan 24 Haziran'da ayrıldığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Alabora Olan Teknedeki 15 Balıkçı Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Alabora Olan Teknedeki 15 Balıkçı Kayboldu - Son Dakika
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