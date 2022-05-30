Endonezya'da alabora olan tekneden 31 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Endonezya'da alabora olan tekneden 31 kişi kurtarıldı

30.05.2022 09:59
Endonezya'da alabora olan tekneden 31 kişi kurtarıldı

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında alabora olan 42 kişinin bulunduğu tekneden 31 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında alabora olan 42 kişinin bulunduğu tekneden 31 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar Boğazı'nda cuma günü kargo teknesi kötü hava koşulları nedeniyle alabora olmuştu.

Arama kurtarma birimi yetkilileri, 42 kişinin bulunduğu kargo teknesindeki 31 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kayıp 11 kişinin hala arandığını ifade eden yetkililer, kurtarılanların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Endonezya'da 2018 yılında Kuzey Sumatra eyaletinde bir krater gölünde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bir feribot batmış, 167 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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