Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi

08.06.2022 12:47
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi

KUALA Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlamalar meydana geldiği bildirildi.

KUALA Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlamalar meydana geldiği bildirildi.

CGTN'nin, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansına dayandırdığı haberine göre, Sumatra ve Java adaları arasında bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi.

Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 500 metre yüksekliğe ulaştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi - Son Dakika

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