CGTN'nin, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansına dayandırdığı haberine göre, Sumatra ve Java adaları arasında bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi - Son Dakika

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