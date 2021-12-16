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Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor - Son Dakika

Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

16.12.2021 13:53

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması Çocukların ders dinlemesi Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj Öğrencilerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor.

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi

Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması

Çocukların ders dinlemesi

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj

Öğrencilerden detaylar

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor. Sığınmacı öğrenciler yerleşim beklerken, Arakanlı öğretmen eksikliği dolayısıyla ortaya çıkan iletişim sorunu ve eğitim merkezine ulaşım masrafları gibi problemler sebebiyle eğitimlerinde zorluk çekiyor.

Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor
Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor
Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor
Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

Endonezya, Röportaj, Jakarta, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor - Son Dakika


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