Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Art Arda İki Deprem

Endonezya'da Art Arda İki Deprem

11 dakika önce

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda, iki dakika arayla 5,8 ve 5,2 büyüklüklerinde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'da Art Arda İki Deprem, System.String[]
Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda, iki dakika arayla 5,8 ve 5,2 büyüklüklerinde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), adanın Doğu Lombok bölgesinin 24 kilometre kuzeydoğusunda oluşan 5,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

BMKG, aynı bölgenin 7 kilometre kuzeybatısında yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ise yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz ve ağustos aylarında da 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin Son Dakika! Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 12:01:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Art Arda İki Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]