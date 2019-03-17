Endonezya'da Art Arda İki Deprem

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda, iki dakika arayla 5,8 ve 5,2 büyüklüklerinde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda, iki dakika arayla 5,8 ve 5,2 büyüklüklerinde iki depremin meydana geldiği bildirildi.



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), adanın Doğu Lombok bölgesinin 24 kilometre kuzeydoğusunda oluşan 5,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.



BMKG, aynı bölgenin 7 kilometre kuzeybatısında yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ise yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.



Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı.



Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.



Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz ve ağustos aylarında da 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

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