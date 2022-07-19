Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü - Son Dakika
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Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü

19.07.2022 08:08
Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü

Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından 1 saat sonra düştüğünü açıkladı.

Gilang, Java'nın Blore bölgesinde çalılıklara düşen uçağın pilotunun öldüğünü belirtti.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Endonezya'da 2015 yılında T-50 Golden Eagle tipi jet düşmüş, iki pilotu hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü - Son Dakika
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